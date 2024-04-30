Dolu tarlaları beyaza bürüdü

Kaynak: İHA
Dolu tarlaları beyaza bürüdü
Uşak’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıdan sonra Uşak’ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmur sonucu oluşan su birikintilerinde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

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Ayrıca bazı esnaflar, dükkanlarına su basmaması için önlem alırken, Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında bir tır, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

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Uşak merkeze bağlı Çiğerdede köyünde ise etkili olan şiddetli dolu yağışı sonucu tarlalar ve ormanlık alanları beyaza büründü.

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