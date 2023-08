Domates biber patlıcan, millette kalmadı can

Editör: Erhan SONGÜR

İstanbul'da temmuz ayında önceki aya göre en çok sivri biberin fiyatı artış gösterirken İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artışına devam etti.

Fiyatlara göre 5 ürünün düştüğü görülürken 88 ürünün fiyatının ise değişmediği ifade edildi.

Yaz mevsiminde olmamıza rağmen fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates biber patlıcan gibi temel tüketim sebzelerinin gelmesi vatandaşı canından bezdirdi.

Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber %62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ev eşyası harcamaları grubundan %52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından %49,97 ile benzin, gıda harcamalarından %48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından %45,06 ile yardımcı okul kitapları, %42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından %34,05 ile kapıcı ücreti olarak belirlendi.

2023 temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı % -17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler gıda harcamaları grubundan % -13,02 ile kiraz yüzde eksi 4,51 ile salatalık, % - 0,91 ile karpuz % - 0,25 ile kavun olarak belirlendi.

Sinop'ta temizlik ürünleri satışı yapan esnaf "fiyatları değiştirmeye yetişemiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene, diğer geçen seneleri aratıyor. Her şeye %100 zam geliyor. Hele hele bu akaryakıt fiyatları her şeyi allak bullak etti. Fiyatlar her gün değişiyor, tabii vatandaşın da alım gücü düştü. Müşteri fiyatlara bakıyor 'çok pahalı' diyerek geri dönüyor. Biz de zamları bizim yapmadığımızı söylüyoruz. Akaryakıt fiyatlarına zam geldikçe tüm ürünlere zam geliyor. Alım gücümüz çok düştü, fiyatlar yerinde durmuyor. Deterjan, sıvı sabun, çamaşır suyu olsun 55-60 liraya satıyorduk; şu anda 85 lira. Beyaz kağıdı 28 liraya satıyorduk şu anda 40 lira. Çöp poşetlerini 20 liraya satıyorken şu anda 40 lira. 3-5 parça mal geliyor bize 1.200 lira nakliye parası ödüyoruz. Eskiden 500 lira ödüyorduk %100'ün üzerinde sadece nakliye parası ödüyoruz vatandaş da mağdur bize esnaflar da mağduruz nasıl olacak.