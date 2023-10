Domates festivalinden utanın be!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse tüm konuşmalarında dikkat çektiği "2023", yani cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları için üç yıl önce bir genelge yayımlamıştı...

"Milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazdığını" vurgulamıştı Erdoğan...

Genelgede, "Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır" ifadesine yer verilmişti...

Üç yıl önceki genelgeye göre, 100. yılda

kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek her kutlama faaliyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde oluşturulacak bir kurul tarafından yürütülecekti...

Ayrıca genelge ile 2023 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerin "Cumhuriyet'in100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirilebilmesi" için her türlü desteğin kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeden sağlanması da istenmişti...

İşte bu genelgeye dayanarak 26 Ekim 2020'de bu köşede,

"Yüzüncü Yıl muhteşem olacak mı?" başlığı altında şu soruları sormuştuk;

"Osmanlı dizileri için milyonlarca lira harcayan TRT cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü için hangi filmleri, dizileri çekecek, hangi belgesellere imza atacak?..

Kültür Bakanlığı hangi tiyatroları sahneleyecek, hangi marşları-şarkıları besteletecek ve hangi muhteşem kitapları yayımlayacak.

AKP iktidarı 'büyük kutlama' talimatı verilen 100. yıl için cumhuriyetin şanına uygun hangi devasa etkinlikleri yapacak acaba?

Var mı 1923'ün 100. yılı için milleti şaşırtacak olağanüstü bir plan- proje, var mı tüm dünyaya nam salacak muhteşem bir düşünce?.."

Bu yazının üzerinden tam üç yıl geçti... Sadece AKP değil, Atatürk- Cumhuriyet konusunda ahkam keserek milyonlarca Atatürkçü yurttaşı kendine bağlamaya çalışan CHP'den de, İYİ Parti'den de, MHP'den de hiç ses çıkmadı...



AKP de, CHP de 100.yılı boşverdi...



Tarikatları- cemaatleri, bölücüleri- gericileri ürkütmemek, onların oylarına mahkum olmak için; konu cumhuriyet- laiklik- Atatürk- Aydınlanma Devrimi ve Altıok olduğunda başlarını kuma gömen tüm siyasi partiler, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ile kurulan cumhuriyetin 100. yılında ne yapacakları sorusuna karşı üç yıl boyunca sessiz kalmaya devam ettiler...

Bu suskunluklarını bir tokat gibi suratlarına çarpmak için 19 Temmuz 2023'te konuyu bir kez daha gündeme getirmiş ve "Sağınıza da, solunuza da yazıklar olsun" başlığı altında şunları yazmıştık;

"Neredeyse iki yıl öncesinden bu yana CHP'li belediyelere defalarca 'Cumhuriyetin 100. Yılı için nasıl bir eser hazırladınız' diye sormuşken İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Adana'ya kadar hiçbir belediye başkanının sesi çıkmadı. Geçmişte cumhuriyetin kuruluş yıl dönümleri için yarışmalar düzenleyen CHP Genel Merkezi bile 100. Yıl için ne yapacağını açıklamadı. Çünkü ortada hiçbir proje yok...

Cumhuriyeti kuran parti ve ona bağlı belediyeler, 100. Yıla yakışacak bir park, anıt, bulvar, meydan ya da bir kültür-sanat merkezi açma konusunda şu ana kadar bir duyuru yapmadığına göre, cumhuriyete travmalar yaşatan AKP kılını kıpırdatır mı?.. AKP'nin üç yıl önceden itibaren, Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü hazırlıklarıyla ilgili kurduğu komisyonun ne yaptığını da kimse bilmiyor..."

Yemekler bitti, kutlama hayal!..



Evet; işte cumhuriyetin 100.yılının kutlanmasına 25 gün kaldı...

Şimdi bu yazıyı okuyan her yurttaşa sormak istiyorum; Erdoğan üç yıl önceki genelgesinde, "2023 yılı boyunca etkinlikler düzenlemesi" talimatı vermişken, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, cumhuriyet coşkusunu yansıtacak herhangi bir kutlamaya rastladınız mı?..

AKP'sinden CHP'sine kadar tüm partilerin yönettiği belediyelerin, cumhuriyetin 100.yılı için bir park, bulvar, meydan, kültür merkezi açtığını, anıt ve heykel diktiğini, ya da kalıcı bir eser bıraktığını gördünüz mü?..

2023'ün 10.ayına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde cumhuriyetin 100.yılı heyecanını yaşatacak bir film, tiyatro ya da televizyonlarda dizi izlediniz mi?..

İçinde Atatürk'ün olmadığı bir marş dışında, 100 yıllık mücadeleyi anlatan bir kitaba, şiire, operaya, piyese, sosyo-kültürel etkinliğe, ya da spor organizasyonuna rastladınız mı?..

O halde, emperyalizme karşı yurdun dört bir yanında kurtuluş mücadelesi verilerek kurulan cumhuriyetin 100.yılının coşkusunu zerre kadar hissettirmeyen iktidarından muhalefetine kadar, tüm duyarsızlara bir kez daha yazıklar olsun...

Duyarsızlara yuh olsun!..

Evet; Belediyelerin, bakanlıkların, valiliklerin karpuz, fasülye ve domates festivallerini bile çok şatafatlı etkinliklerle düzenlediği bir ülkede, bağrında milyonlarca şehidin kanı olan cumhuriyetin 100. yılını utanç verici bir sessizliğe gömenlerin hiç kuşkusuz cumhuriyetle, Atatürk'le ve laiklikle ezeli meseleleri olmalı...

Çünkü geri kalmış bir Afrika ülkesi bile kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu kadar vurdumduymaz, bu kadar sorumsuz, bu kadar gaflet- dalalet ve ihanet içerisinde boş vermezdi...

Ancak fazla kızmayalım... Konu "yemek" olunca cumhuriyetin 100. yılı bazen unutulmuyor bu ülkede!..

Baksanıza dünkü Hürriyet gazetesi ne yazmıştı; "Önceki gün yapılan TBMM’nin 100. yılında yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda siyaset ve Ankara’daki terör saldırısı kadar, ödüllü bir şefin ikram mönüsünün damak çatlatan lezzetleri de konuşuldu. Konukların tatlarına ve sunumlarına hayran kaldığı yemekler hızla tükendiği için sürekli olarak Meclis garsonları tarafından yenilendi. Çok şık bir sofrada ağırlanan 1200 davetliye reyhan, kişniş ve limonata gibi yöresel tatlardan hazırlanan içecekler de sunuldu."

Sosyal-siyasal- ekonomik alanlar başta olmak üzere, her yönüyle yenilmiş- tüketilmiş bir cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili kutlamaya, bir resepsiyonun "özel menü"sü kadar özen gösterilmemişse, kimler utansın acaba?..