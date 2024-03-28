Domates salçasına “Fazla tatlı” diyen kadın gözaltına alındı. 7 yıl hapis yatabilir

Kaynak: T24
Domates salçasına “Fazla tatlı” diyen kadın gözaltına alındı. 7 yıl hapis yatabilir
Sosyal medya hesabından bir markanın domates salçasının “Fazla tatlı” olduğunu paylaşan kadın gözaltına alındı. Kilisede gözaltına alınan Nijeryalı kadın 7 yıl hapis cezası alabilir.

Nijerya'da bir kadın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir markanın domates salçasını eleştiren bir yazı yazdığı için 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

T24'ün derlediği habere göre, Chioma Okoli, Nijeryalı Erisco Foods şirketi tarafından yapılan bir kutu Nagiko domates salçasının "fazla tatlı" olduğunu yazdı.

39 yaşındaki Okoli, sosyal medyada bulunan 18 bin takipçisinden domates salçasıyla ilgili kendi düşüncelerini paylaşmalarını istedi ve yanıtlar giderek arttı. Marka sahibinin kardeşi olduğunu iddia eden bir kadın, Okoli'nin paylaşımına şu yorumu yaptı:

"Kardeşimin ürününü lekelemeyi bırakın. Beğenmediyseniz çöpe atın ve gidip başka bir tane alın."

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Okoli şöyle yanıtladı: "Kardeşinize ürünüyle insanları öldürmeyi bırakmasını tavsiye etmeme yardım edin, dün ilk kez kullandım ve bu saf şekerdi"

Günler sonra Okoli kilisedeyken Nijerya ulusal polisi tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. "İnsanları Erisco Foods şirketine karşı kışkırtmak ve şirkete komplo kurmak" suçlarıyla suçlanan kadın, şu anda dördüncü çocuğuna hamile ve bu suçlardan hüküm giymesi halinde 7 hapis cezasına çarptırılabilir.

Okoli'nin davası Nijerya'da ifade özgürlüğüne ilişkin soruları gündeme getirdi ve Uluslararası Af Örgütü tarafından kınandı.

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