Domatesin sağlığa olan faydaları neler

Domates suyu veya taze domates, hem renkli hem de besleyici bir seçenektir. Domates hakkında 55 yılda 14 araştırma yapılmıştır. Domatesin kan basıncını ve kolesterolü dengelemesinin nedeni, içerdiği likopen adlı maddedir. Likopen, domatese kırmızı rengini veren ve doğada bulunan bir antioksidandır. Günde alınması gereken likopen miktarı 25 mg. civarındadır. Bu miktarda likopen alındığında, kolesterol seviyesi %10 oranında azalır.

Kalp hastalıkları ve krizi riskini önlemek için günde 500 ml. taze sıkılmış domates suyu içmek tavsiye edilir. Ya da 50 gr domates salçası da aynı besin değerlerini sağlar. Araştırmacılar, domatesin en kolay ve en etkili tüketim şekli olduğunu vurguluyorlar. Domates yazın yemeklere lezzet ve kahvaltılara renk katar.

Salataların da olmazsa olmazı olan domates, aslında bir meyve olmasına rağmen çoğu kişi tarafından sebze olarak kabul edilir. Bir domates, yaklaşık 22 kalori içerir ve 5 gram karbonhidrat, 3 gram şeker, 1,5 gram lif barındırır.

Düşük kalori ve karbonhidratlı domates, besin değerleri açısından da zengindir. Diyabet kontrolü ‘Kırmızı güç’ olarak adlandırılan domates, tip 2 diyabetle mücadele eden bir besindir. Ayrıca diyabetli kişiler için daha büyük tehlike anlamına gelen kalp krizi ve felç riskine karşı da koruyucudur. Cilt yaşlanmasına engel Bir çalışmaya göre, domates ve zeytinyağının bir arada tüketilmesi, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya ve cildin yapısını sağlıklı ve genç tutmaya yardımcı olan kolajen üretimini artırır.

Bilim insanları, domatesteki likopenin anahtar antioksidan olduğunu düşünüyor. Pişirilmiş domates zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde, sindirim sisteminden kan dolaşımına kadar yüksek bir fayda sağlar. Likopen kansere de karşı araştırmalar, likopenin kanserle savaşan bir madde olduğunu gösteriyor. Prostat, yumurtalık, akciğer ve mide kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahip.



