Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Devre arasında takviye yapmak isteyen Kanarya'da ayrılacak isimler de belli oldu. Sarı-lacivertliler, 8 oyuncusunu satma kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI VE YOUSSEF EN-NESYRI DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de ilk hedef olarak performansları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak.

Bundesliga'dan Sebastian Szymanski'ye teklifler olduğu belirtilirken, Suudi ekiplerinin de Youssef En-Nesyri'nin peşinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis getirisi olması durumunda 2 futbolcuyla vedalaşacağı aktarıldı.

6 İSİMLE DAHA VEDA HEDEFLENİYOR

Çıkan haberde Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski dışındaki 6 isimle daha yollarını ayırması beklendiği öne sürüldü. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un da listenin başındaki futbolculardan oldukları belirtildi.

Öte yandan Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrılması hedeflendiği bildirildi.