Domenico Tedesco yıkıldı!

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun yerine göreve getirdiği Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti. Tedesco, Fenerbahçe ile ikinci sınavını yarın yine Kadıköy'de Alanyaspor'a karşı verecek.

Sarı-lacivertliler erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ederken, eksikler can sıkıyor. Statü gereği ve sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de birçok futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

DOMENICO TEDESCO ALANYASPOR MAÇINDA 7 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Tedesco'nun Alanyaspor maçında statü gereği yararlanamayacağı futbolcular Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da Alanyaspor'a karşı forma giyemecek.

Sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalarını sürdüren Nelson Semedo'nun ise karşılaşmada görev alması bekleniyor.

