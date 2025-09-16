Değneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalara çıkamıyordu. Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz gün İstanbul'a dönerek Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u tek golle yendiği karşılaşmayı tribünden izledi. Daha önce sosyal medyada koltuk değnekli fotoğrafını paylaşan ve taraftarı endişelendiren Duran'ın son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı.

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...

Almanları Galatasaray korkusu sardı!

FENERBAHÇE'YE JHON DURAN MÜJDESİ!

Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın durumu netlik kazandı. 21 yaşındaki futbolcuya yapılan son kontrollerde iyileşme gözlemlendi. Duran'ın yakın zamanda çalışmalara başlaması bekleniyor.

Eintracht Frankfurt'tan beklenmedik Galatasaray paylaşımı!

Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi!