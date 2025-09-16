Değneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncuya yapılan son testlerin ardından sarı-lacivertlilerde yüzler gülmeye başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalara çıkamıyordu. Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz gün İstanbul'a dönerek Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u tek golle yendiği karşılaşmayı tribünden izledi. Daha önce sosyal medyada koltuk değnekli fotoğrafını paylaşan ve taraftarı endişelendiren Duran'ın son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı.

FENERBAHÇE'YE JHON DURAN MÜJDESİ!

Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın durumu netlik kazandı. 21 yaşındaki futbolcuya yapılan son kontrollerde iyileşme gözlemlendi. Duran'ın yakın zamanda çalışmalara başlaması bekleniyor.

