Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül'de İstanbul'a iner inmez soluğu Samandıra'da almış, ayağının tozuyla çıkacağı Trabzon (14 Eylül) maçı için tesislerden çıkmamıştı. İtalyan hocaya sonrasında bir ev tutuldu ancak Tedesco buranın keyfini henüz çıkaramadı.

Takımın başında olduğu 49 günde 9 maça çıkan (6 lig-3 Avrupa) Tedesco, evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.

Sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya gelen genç hoca şimdi de önündeki 3 zorlu deplasman için tesislerden çıkamıyor.

ÖNÜNDE ZORLU MAÇLAR VAR

Bugün Gaziantep'te zorlu bir mücadele verecek Fenerbahçe ardından ligde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Sonrasında ise Çekya'da Viktoria Plzen'e konuk olacak. 10 günü kayıpsız kapatmak isteyenTedesco, yardımcılarıyla birlikte her boşlukta Samandıra'da rakip analizine devam ediyor.