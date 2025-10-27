Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi spor yazarları yorumladı. Deneyimli kalemler, Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen'e methiyeler düzdü.

"ÜLKEMİZDE HİÇ TANIK OLMADIM"

"Okan Buruk’a da ayrıca tebrikler. Galatasaray’ın başında 100. galibiyetine ulaştı. Liverpool ve Bodo maçlarından sahaya müdahalelerine dün bir yenisini ekledi. Göztepe’nin 5’li defansına karşı çift forvete dönerek yine sihirli bir dokunuş yaptı. Gabriel Sara’yı forvetlerin tam arkasında oynattı. Aslında, Barış-Icardi değişikliği daha önce çalışılmış bir planın eseriydi. Bu değişiklikle Gabriel Sara’nın golü geldi çünkü Göztepe defansının merkezi, Icardi ve Osimhen ile geriye doğru çakılı kalmıştı. Okan Buruk çalışmış bu organizasyonu da herkese ve özellikle de rakiplerine göstermiş oldu. Osimhen ve Icardi 6’șar gol atarak takım içinde gol krallığı yarısına girdiler. Yarışın güzelliğine bakar mısınız? Ben ülkemizde böyle bir takım içi krallık rekabetine hiç tanık olmadım, bakalım sezon bitene kadar kim kimi geçecek?"

"SAHADA OLDUĞU HER MAÇTA ONU KONUŞURUZ"

"Geçtiğimiz hafta içindeki Galatasaray-Bodo Glimt maçından sonra şöyle yazmıştım: “Osimhen bence şu anda Avrupa’nın en formda beş santrforundan biri. Osimhen’in yanına ben sadece Mbappe’yi, Haaland’ı, Dembele’yi ve Alvarez’i yazabiliyorum. Lewa-Kane artık farklı bir yaş grubu. İsak zaten formsuz.” O iddiamı bir tık daha öteye götürebilirim: Osimhen her maçı öyle iştahlı oynuyor, nasıl beceriyorsa her günü öyle yüzde yüzde yaşıyor ki Dünya’da tek başına “kıramayacağı” üç, bilemedin dört lig var. Yani Hollanda, Portekiz, Belçika hatta belki Fransa Ligi dahil tek başına bir turnuvanın ayarını değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Bu iştahını koruduğu, bir sakatlık-şanssızlık yaşamadığı, futbolu hep bu kadar sevdiği sürece de Süper Lig’de onun sahada olduğu hemen her maçta onu konuşuruz. O sahadaysa maçın tanımı “Osimhen ve diğerleri”- ne dönüşüyor çoğunlukla."

"ICARDI BİR FENOMEN"

"Devre arasında Barış Alper’i oyundan alıp Icardi’yi sahaya sürmek, Okan hoca için Göztepe’nin birinci bölgede kalıp dar alanda savunma yapma planına alınmış riskli bir yöntemdi. Icardi belki de son bir yıldır ilk kez bu kadar istekli futbol oynayınca bu risk kazanca dönüştü. Arjantinli’nin bu iştahıyla koca ilk yarıda sadece 6 şut deneyen Galatasaray, 15 dakikaya 7 şut, 21 dakikaya ise 2 gol sığdırdı. Icardi, taraftar için gerçek bir fenomen. O gol attığında taraftar bir başka mutlu oluyor gibi. İşler Okan hocanın istediği şekilde ilerliyor. Maçın senaryosunu kendi yazmak istedi ve yine başardı."

"OSIMHEN AMATÖR RUHLU"

"Osimhen kazandığı paradan bağımsız bu ülkeye gelmiş en amatör ruhlu adamlardan. Sıfır kibir, sıfır problem. O koşup mücadele ettiğinde, takım da ona ayak uyduruyor. Barış'ın ısrarlı koşusu sonrası Osimhen'in golü Beşiktaş derbisinden beri Galatasaray'ın ön alan baskısından gelen 5. gol. İcardi'nin 46'da girişi erken görünebilir, eğer Barış bir sıkıntı yaşamadıysa. 10 kişi kalmış rakip karşısında Okan Buruk'un şahmat'ı erken çekmesi kendi karakterinin bir parçası. İki orta sahaya düşme riskini de alan skoru da bulan kendisi. Göztepe, 3-4-1-2 başladığı maçta 10 kişi kalınca ikinci yarıda beyaz bayrağı çekti. Tabelanın büyümesini kaleci Lis önledi. 3-1 sonrasındaki kontrollü oyunun, Bodo maçındaki 2-0 iken 30-45 arasındaki oyuna selamı var. Buruk'un takımı, aktif dinlenmeyi çözdü. G.Saray, çok zor bir maçın altından kalkmayı başardı. Okan Buruk külliyatına eklenmesi gereken stratejik bir 3 puan."

