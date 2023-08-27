Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Eskişehir'de oturan Ahmet I., İsmail D. ve Bülent Kaya, dün domuz avlamak için Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Sarıkavak Mahallesi'ne gitti. Avlanmak için araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş etti. İddiaya göre; İsmail D.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Bülent Kaya'nın yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Bülent Kaya, diğer iki arkadaşı tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, hastanede hayatını kaybetti; 2 arkadaşı da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.