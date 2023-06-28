Donald Trump başkan seçilirse yapacağı ilk şeyi açıkladı

Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump, seçilmesi halinde "komünist" ve "Marksist" ideolojik grupların, ülkeye girişini engelleyeceğini duyurdu.

Donald Trump başkan seçilirse yapacağı ilk şeyi açıkladı

Trump, İnanç ve Özgürlük Koalisyonu'nun, Washington'daki konferansında yaptığı konuşmada, "Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesini" kullanarak, komünist ve Marksist ideolojik grupların ülkeye girişini engelleyeceğini kaydetti.

ABD'ye gelenlerin "ülkeyi sevmesi" gerektiğini belirten Trump, ideolojik grupları ülkeden uzak tutacaklarını dile getirdi.

Donald Trump, ABD'de yaşayan komünist ve Marksistlere yönelik kısıtlayıcı "yeni bir yasa" olması gerektiğini savundu.

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD göçmenlik yasasının Komünist Parti üyesi kişilerin vatandaşlık veya yeşil kart sahibi olmasını yasakladığını belirtti.

Arthur, Trump'ın konuşmasında atıf yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesinin ayrıntılarına değinerek, komünist ve Marksistlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi için maddedeki "ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse" ifadesinden yola çıkılmak istendiğini aktardı.(AA)

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı Teknoloji - Otomotiv
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı Ekonomi
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı Güncel
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı Magazin
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı Güncel
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı Dünya
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN Kitap
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN