Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi

ABD eski başkanı Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi.

Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi.

Aberdeen Havaalanına sabah 11.30 civarında gelen Trump, 10 araçlık konvoy tarafından karşılandı. Daha önce Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da ülkenin kuzeydoğusundaki tartışmalı Menie malikanesinde "muhteşem" bir ikinci kurs açacağını söylemişti.

Trump'un İskoçya'daki ziyaretinin ardından, İrlanda'nın batı kıyısındaki Doonbeg'deki parkuruna gideceği açıklandı.

Trump daha önce 2018'de görevdeyken Turnberry kursunda iki gün geçirmiş ve ziyaret sırasında dönemin başbakanı Theresa May ve Kraliçe ile görüşmüştü.

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