Donald Trump hamburgerciliğe soyundu! ABD'de gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Donald Trump hamburgerciliğe soyundu! ABD'de gündem oldu

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı. Seçim kampanyası kapsamında ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı.

Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'i hedef aldı. Harris'in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi.

Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!" şeklinde konuştu. Harris'in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.

Donald Trump hamburgerciliğe soyundu! ABD'de gündem oldu

Donald Trump hamburgerciliğe soyundu! ABD'de gündem oldu

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