Donald Trump hapse girmeye mi çalışıyor. Böyle seçim taktiği görülmedi

Amerikan ve dünya kamuoyu son günlerde yine bir ABD başkanının adının karıştığı skandala hatta skandallar zincirine odaklanmış durumda. Konunun baş aktörü eski ABD Başkanı ve şimdiki başkan adayı Donald Trump.

Manhatten bölge savcısı Alvin Bragge tarafından yönetilen dava da diğerlerinden oldukça farklı bir özellik taşıyor. Şöyle ki bu dava süresince yargılanan şahıs olarak Donald Trump’ın, ne savcı ne hakim ne de jüri hakkında konuşma yasağı var. Fakat Donald Trump bu yasağı bile bile her duruşmada çıkışında gazetecilere uzun uzun konuşmalar yapıyor. Savcılık ekibi bu konuşmaların hepsini bir dosyada biriktirmiş ve mahkemeye sunmuş. Mahkeme heyeti hazırlanan bu dosyayı Salı günü karara bağlayacak. Amerikan yasalarına göre mahkemenin kararını yok saymak suç. Bu suçtan dolayı mahkeme Trump’a 7 gün veya daha fazla hapis cezası verebilir.

TRUMP İÇERİ GİRMEK Mİ İSTİYOR?

CNN’in ön gelen siyasi yorumcusu Mark Preston konu hakkında “Mahkemenin Trump'ı böyle bir nedenden dolayı saat bile demir parmaklık arkasına koyması bütün Amerika'yı karıştırır. Bazı şehirlerde yapılacak gösterilerde olayların çıkması kaçınılmaz. Ayrıca ben Biden seçim kampanyası yöneticisi olsaydım asla Trump'ın cezaevine kısa da olsa girmesini istemezdim. Böylesi bir durum tarafsız seçmeni Trump'tan yana karar almaya yöneltir, Trump'a olan destek çok artar” şeklindeki dikkat çekici bir yorumda bulundu. Biden taraftarları arasında da Trump’ın mahkeme çıkışlarında yasak olduğunu bile bile demeç vermeye devam etmesi, “bilinçli bir siyaset” olarak görülüyor. Amerikan medyasında da bugünlerde Trump’ın bir dakikalığına da olsa hapse girip seçimlerde oyunu arttırmaya çalıştığı iddia ediliyor.