Donald Trump'a 3. suikast girişimi! Dolu tüfekle yakalandı

Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişiminin, Coachella Vadisi'ndeki mitingi sırasında engellendiği bildirildi.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, yerel polislerin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta, silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurduğunu açıkladı. Durdurulan şüphelinin üzerinde dolu bir av tüfeği ve tabanca bulunduğu belirtildi. Bianco, “Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik” dedi. Bu olay, Trump'ın 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi aday olmasıyla birlikte medyanın ve kamuoyunun dikkatini çekti.