Dondurma yerken dikkat

Artık her mevsim tüketilmeye başlanan dondurmayı yerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtları…

Dondurma yerken dikkat

Mikropların üremeye başlamaması için dondurmada soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Dondurmanın tüketeceğiniz miktarını servis kabına aldıktan sonra geriye kalan bölümünü hızlıca derin dondurucuya koyun.

Külah yerine kapta dondurma almalı, sos ile fıstık gibi eklemeler yapmaktan kaçınmalısınız. Aldığınız dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmesi çok önemli. Bu nedenle güvendiğiniz yerleri tercih edin.

Yırtık ambalajlı dondurmaları almayın.

Seçtiğiniz dondurmanın süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin.

Çözülmüş dondurmayı tekrar dondurmayın.

Üzerinde buz ve kristal parçaları oluşan dondurmaları tüketmeyin.

Son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin.

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