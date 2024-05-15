Trabzonspor dev anlaşmaya imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor dev anlaşmaya imzayı attı
Trabzonspor yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2025-2026 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Bordo-mavililerden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Asoy İnşaat A.Ş arasında, 2025-2026 sezonu için 'kol sponsorluğu' ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Asoy İnşaat A.Ş. şirketimize sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin euro+KDV ödeyecektir"

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