Trabzonspor dev anlaşmaya imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2025-2026 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Bordo-mavililerden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Asoy İnşaat A.Ş arasında, 2025-2026 sezonu için 'kol sponsorluğu' ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Asoy İnşaat A.Ş. şirketimize sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin euro+KDV ödeyecektir"