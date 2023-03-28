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Dondurma yerken nelere dikkat etmeliyiz

Yaz aylarının yanı sıra her mevsim tüketilmeye başlanan dondurmayı yerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:25
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Dondurma yerken nelere dikkat etmeli

Dondurma yerken nelere dikkat etmeliyiz
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Dondurmanın kalori bombası haline gelmemesi için sade veya meyveli dondurmalar ilk tercihiniz olmalı. Dondurma yerken şunlara dikkat etmeliyiz:

Mikropların üremeye başlamaması için dondurmada soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Dondurmanın tüketeceğiniz miktarını servis kabına aldıktan sonra geriye kalan bölümünü hızlıca derin dondurucuya koyun.

Külah yerine kapta dondurma almalı, sos ile fıstık gibi eklemeler yapmaktan kaçınmalısınız. Aldığınız dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmesi çok önemli. Bu nedenle güvendiğiniz yerleri tercih edin.

Çözülmüş dondurmayı tekrar dondurmayın.

Üzerinde buz ve kristal parçaları oluşan dondurmaları tüketmeyin.

Son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin.

Yırtık ambalajlı dondurmaları almayın.

Seçtiğiniz dondurmanın süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin.

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