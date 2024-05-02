4 ilçeye emekli akını var. Valizini toplayan İstanbul'dan akın akın göç ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
4 ilçeye emekli akını var. Valizini toplayan İstanbul'dan akın akın göç ediyor
Emeklilerin akın akın göç ettiği ilçeler belli oldu

Son dönemde emeklilik sonrası yerleşim tercihlerinde dikkat çeken bir trend yaşanıyor. İstanbul'dan emekli olanlar, huzurlu ve sakin bir yaşam arayışıyla ilçelere akın ediyor. Bu akın, özellikle emeklilerin tercih ettiği ilçelerde dikkat çekiyor.

İstanbul'un kalabalık ve hareketli yaşamından sıkılan emekliler, valizlerini toplayıp ilçelere göç etmeye başlıyor. Bu durum, özellikle doğa ile iç içe ve deniz kenarında olan ilçelerde daha belirgin bir şekilde görülüyor. Emekliler, daha huzurlu ve stres faktörünün az olduğu bir yaşam sürmek istedikleri için bu tercihi yapıyorlar.

Aydınlık'taki habere göre; Durumu iyi olan emeklilerin akın akın göç ettiği 4 ilçe belli oldu. İşte o ilçeler

1. Datça


Muğla'nın güneybatısında yer alan Datça, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla emeklilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında turistlerin akınına uğrayan Datça, sessiz ve sakin bir yaşam tarzı arayan emekliler için ideal bir yerdir.

2. Ayvalık

Balıkesir'in kuzeybatısında yer alan Ayvalık, denizi, kumsalları ve tarihi dokusu ile emeklilerin gözdesi haline gelmiştir. Özellikle zeytin ağaçlarıyla kaplı doğası, emeklilerin huzur bulabileceği bir ortam sunmaktadır.

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3. Foça

İzmir'in kuzeyinde yer alan Foça, tarihi dokusu, balıkçı köyleri ve doğal güzellikleriyle emeklilerin tercih ettiği yerler arasındadır. Foça'nın denizi, plajları ve temiz havası, emeklilerin sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

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4. Şile


İstanbul'un kuzeydoğusunda yer alan Şile, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla emeklilerin tercih ettiği yerler arasındadır. Şile'nin plajları, ormanları ve tarihi dokusu, emeklilerin hem dinlenip hem de keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlamaktadır.

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