Dondurmalı ev baklavası nasıl yapılır? Dondurmalı ev baklavası için gerekli malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Dondurmalı ev baklavası nasıl yapılır? Dondurmalı ev baklavası için gerekli malzemeler neler?
Ramazan ayında sofralarını sevilen lezzetlerle taçlandırmak isteyenlere Golf Dondurma dillere destan ev baklavası tarifini paylaştı. Bazen tüm ailenin bir araya geldiği bazen de misafirlerle taçlanan iftar sofralarınızda ev baklavası tarifi ve ona eşlik edecek dondurma vazgeçilmeziniz olacak.

Ramazan ayında sofralar çeşit çeşit lezzetlerle dolup taşarken, iftar sonrasında çayın yanına ev baklavasıyla birlikte dondurma eşlik ediyor. Golf Dondurma iftar sofraları için tüketicileriyle dillere destan ev baklavası tarifini paylaşırken, baklavanın yanına da dondurma öneriyor.

İşte ev baklavası tarifi;

Malzemeler;

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

İçi için;

Kırılmış ceviz ya da fındık

Açmak için;

Mısır nişastası

Şerbeti için;

4 bardak şeker

5 bardak su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

300 gram tereyağı ya da margarin ve tabii ki yanına eklemek için Golf Maraşım

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Hazırlanışı:

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz. Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10'ar 10'ar üst üste koyun.

10'arlı olarak grupladığınız üç parçadan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin. Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin. Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına baklavayı sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin.

Şerbeti için; 4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dakika kaynattıktan sonra şerbetin içerisine birkaç damla limon damlatarak 1-2 dakika daha kaynatın. Ardından ılımaya bırakın.

Sıcak baklavanın üzerine ılımış şerbeti dökün ve tabaklara aldığınız baklavanın yanına Golf Maraşım Kesme Sade’yi ekleyin. Afiyet olsun.

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