Misafirlere şipşak hazırlanacak yalancı baklava tarifi

Bayram gelmeden pratik tatlı tariflerini araştırmaya başladıysanız, hem leziz hem de kolay yalancı baklava tatlısını denemelisiniz. Bu tatlı sayesinde misafirlerinizi adeta mest edeceksiniz. Peki, yalancı baklava tarifi nasıl uygulanır? İşte konuyla ilgili detaylı tarif…

PRATİK YALANCI BAKLAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Baklava açmak aşırı zor bir iştir. Herkesin açamadığı baklavayı öğrenmek bir hayli zordur. Ancak ustaca baklava açan kadınlar da yok değil. Yine de eğer pratik bir baklava yapımını öğrenmek istiyorsanız, yalancı baklava tatlısı tarifi sizin için ideal olabilir.

Yalancı baklava tarifi için hamur açmanıza gerek kalmadan, pratik şekilde tarifinizi uygulayabilirsiniz. Sadece bir şerbet ve tepsiye yerleştirdiğiniz hamur ile yalancı baklava tarifi fırına veriliyor. Misafirleriniz gelmeden kısa sürede halledebilirsiniz. O halde yalancı baklava tarifi yapmak için öncelikle malzemeleri paylaşalım.

YALANCI BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Leziz, doyurucu ve kolay yalancı baklava tatlısı tarifi için malzemeler şu şekilde:

Yalancı baklava tatlısı tarifinin şerbeti için;

3,5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

Yalancı baklava tatlısı tarifinin hamuru için;

1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 fiske tuz

1 su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

1 su bardağı ceviz

Yalancı baklava tatlısı tarifinin üzeri için:

Ceviz

Malzemelerinizi hazırladıysanız, çok kolay bir şekilde yalancı baklava tarifi yapımına geçebilirsiniz.

YALANCI BAKLAVA TARİFİ YAPIMI

Öncelikle tatlınızın şerbetini yapmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü bir yandan hamurunuzu yaparken şerbet de kenarda soğuyacaktır.

Öyleyse ilk önce bir tencereye şeker ve suyu koyup bir miktar karıştırın.

Şeker erimeye başlayınca ocağa alarak kaynatın ve 10 dakika geçince limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatmaya devam edin. Süre sonunda ocağın altını kapatın.

Ardından şerbeti soğumaya bırakın. Şerbet soğurken hamuru için uygun bir karıştırma kabına ceviz ve un hariç tüm malzemeleri koyup karıştırın.

Ardından azar azar eleyerek unu ekleyin. Hamur kıvam aldıktan sonra iri kıyılmış cevizleri de içerisine ekleyip iyice yoğurun.

Hamuru yuvarlak bir borcam içerisine iyice yayın.

Baklava dilimi şeklinde kesin ve 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Üzeri tamamen kızardığında pişmiş demektir.

Pişen hamurun ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbeti üzerine yayarak dökün.

2 saat şerbetini çekene kadar dinlendirin. İşte yalancı baklava tarifi bu kadar kolay… Bayramda, misafirleriniz geldiğinde ya da sadece ev halkı için kolayca bu tatlıyı uygulayabilirsiniz. Afiyet olsun…