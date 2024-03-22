11 ayın sultanı Ramazan’da iftar ve sahur sofralarına tat katacak farklı bir tarifimiz var. Zerdeçallı ve fasulyeli arpa şehriye çorbası baharat ve bakliyatın müthiş uyumuyla sevdiklerinizden tam not alacak. Bugün ne pişirsem derdine son veren bu tarif hem kolay hem lezzetli. Zerdeçallı ve fasulyeli arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Zerdeçallı ve fasulyeli arpa şehriye çorbası için gerekli malzemeler neler?

Zerdeçallı ve fasulyeli arpa şehriye çorbası için gerekli malzemeler…

1 çay bardağı arpa şehriye

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet soğan

1 salçalık kırmızıbiber

5 su bardağı tavuk suyu

2 çay kaşığı zerdaçal

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Birkaç dal maydanoz

Zerdeçallı ve fasulyeli arpa şehriye çorbası nasıl hazırlanır?

Kuru fasulyeyi bol suyla yıkayıp haşlayın ve suyunu süzün. Tencereye ayçiçeği yağını koyun ve ısıtın. Ardından yemeklik kıyılmış soğanı ve kesilmiş kırmızı biberi ekleyip orta ateşte kavurun. 5 su bardağı tavuk suyunu, karabiberi, tuzu ve zerdeçalı ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra haşlanmış kuru fasulyeyi ve arpa şehriyeyi ilave edin ve orta ateşte pişirin. Servise alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Afiyet olsun.