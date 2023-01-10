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Dondurmaya yüzde 65 zam. Yeni yılda zam furyası devam ediyor

Yeni yılın henüz ilk ayında zam furyası devam ediyor. Son olarak paketli dondurma fiyatlarına yaklaşık yüzde 65 oranında zam yapıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 00:35
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Dondurmaya yüzde 65 zam

Dondurmaya yüzde 65 zam. Yeni yılda zam furyası devam ediyor
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Son olarak temmuz ayında zam yapılan paketli dondurmaya bugün bir zam daha yapıldı.

Gelen zamla 500 gramlık bir dondurma, 22,90 liradan 39,90 liraya çıktı.

ANKA’nın haberine göre; Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanvekili Orhan Özçetin, bugün yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"6. AYDAN SONRA FİYAT GÜNCELLEMESİ GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

“Şu an oran geçen yılın 7’nci ayındaki listeden bu yılın 1’nci ayında çıkan listede yüzde 60-65 civarı bir fark görüyoruz. 16 liralık bir dondurma 25 lira olmuş. Halkımızın yiyeceği ‘en ucuz dondurma’ dediğimiz 500 gramlık bir dondurma, 22 lira 90 kuruştan 39 lira 90 kuruşa çıkmış. Geçen yıl 7’nci ayda güncellemişler fiyatları herhalde bu yılda 6’ncı aydan sonra fiyat güncellemesi gelir diye düşünüyorum. Daha önce vatandaşlarımız misafirliğe giderken, yanlarında tatlı ve yanına dondurma alıyorlardı.

Tatlının üzerine dondurma koyuyorlardı. Herhalde bundan sonra sadece birini tercih etmek zorunda kalacaklar. Çocukların ulaşabileceği rakamları aşmış durumda. Dondurmayı lüks tüketim gibi görmek lazım, bundan sonra. Tabi onların da artan maliyetler var. Dondurma bilindiğiniz gibi büyük oranda süt alakalı. Süte gelen yüksek zamlardan sonra dondurmaya geleceği malumdu.”

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