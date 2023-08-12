Dönence 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dönence . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?