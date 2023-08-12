Kanal D ekranlarında başlaması planlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Peki, Dönence 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
DÖNENCE KONUSU NEDİR?
Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.
Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getiriyor.
DÖNENCE OYUNCU KADROSU
Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.
DÖNENCE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D’de yayınlanacak Dönence dizisinden 6. bölüm fragmanı geldi.
Dönence 15 Ağustos Salı 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.