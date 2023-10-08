Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Dönence dizisinin final yapacağı duyuruldu. Peki, Dönence final mi yapıyor? Dönence final fragmanı yayınlandı mı?

DÖNENCE 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’de yayınlanan Dönence dizisinin 14. bölüm fragmanı geldi.

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin final yapacağı duyuruldu. Buna göre Dönence 10 Ekim Salı final bölümüyle ekranlara veda edecek.

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.

Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getiriyor.

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.