Dönence final mi yapıyor? Dönence final fragmanı yayınlandı mı?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin 14. bölümde final yapması planlanıyor. Dönence’nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dönence final mi yapıyor? Dönence final fragmanı yayınlandı mı?

Dönence final mi yapıyor? Dönence final fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Dönence dizisinin final yapacağı duyuruldu. Peki, Dönence final mi yapıyor? Dönence final fragmanı yayınlandı mı?

DÖNENCE 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’de yayınlanan Dönence dizisinin 14. bölüm fragmanı geldi.

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin final yapacağı duyuruldu. Buna göre Dönence 10 Ekim Salı final bölümüyle ekranlara veda edecek.

1200x627-donence-dizisi-konusu-ne-oyuncu-kadrosunda-kimler-var-donence-hangi-kanalda-yayinlanacak-ne-zaman-basliyor-1688387421001.jpg

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.

Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getiriyor.

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Öne Çıkanlar
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Son Haberler
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu Video
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı Dünya
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti Ekonomi
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti
Beşiktaş İstanbulspor maçı Spor
Beşiktaş İstanbulspor maçı
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var Gündem
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?