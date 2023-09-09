Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında başlaması planlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Peki, Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DÖNENCE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’de yayınlanacak Dönence dizisinden 10. bölüm fragmanı geldi.

Dönence 12 Eylül Salı 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

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DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.

Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getiriyor.

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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