Dört gün boyunca tüm yurdu saracak. Uzman isim açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna dair uyarılarda bulundu.

4 GÜN BOYUNCA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Çelik, Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin etkisine girdiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek” dedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Yağış sisteminin önümüzdeki günlerde Ege bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyeceğini ifade eden Çelik, “Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR İÇİN DEĞERLENDİRME

Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini ifade eden Çelik, 3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngördüklerini aktararak, “Çarşamba günü İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara’da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar da 16 ve 17 derecelerinde seyredecek” diye konuştu.