Dört nala yolculuk: Trafiğe atla çıktı

Kaynak: DHA
Dört nala yolculuk: Trafiğe atla çıktı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir kişi atıyla trafiğe çıktı. Bu ilginç olay, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı yolunda ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, atıyla birlikte trafiğe çıkarak araçların yanında ilerledi. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları altında uzun süre yolculuğuna devam eden vatandaşın bu görüntüleri, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, at sırtında trafiğe katılan kişinin yol boyunca nasıl ilerlediği ve diğer sürücülerin nasıl tepki verdiği görülebiliyor. Bu olay, İstanbul trafiğinde nadir görülen ve ilginç bulunan bir durum olarak dikkat çekti.

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