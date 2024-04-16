Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de yaşayan genç bir kadın, sigara içmek için balkona çıktı ve kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç kadının kurtarma anları kameralara yansıdı.

Kağıthane'de yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde tek başına olduğu bir anda sigara içmek için balkona çıktı. Ancak balkon kapısının kilitlenmesi sonucu dışarıda mahsur kaldı. Çabalarına rağmen kapıyı açamayan genç kız, cep telefonundan itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda kilitli kalan genç kızı kurtarmak için harekete geçti. Merdiven aracıyla balkona ulaşan ekipler, kask giydirdikleri genç kızı sepete alarak aşağıya indirdi. Kurtarma anları kameralar tarafından görüntülendi ve genç kızın kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

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