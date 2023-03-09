Trabzonspor'un yıldız oyuncusu fena yakalandı! Sosyal medya fenomeni paylaşınca ortaya çıktı

Trabzonspor'da sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Dorukhan Toköz, yeni sevgilisi ile görüntülendi.

Milli Takım'ın yıldızlarından Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Pelinay İgit'le bir restoranda buluştu.

Yıldız oyuncunun kız arkadaşıyla bir mekânda samimi pozları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Haberler üzerine Dorukhan'ın sevgilisi sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Başarılı orta saha oyuncusunun Pelinay İgit isimli sosyal medya fenomeni ile bir süredir beraber olduğu öğrenildi.

Mutlu bir birliktelikleri olan çift haberler üzerine bu ilişkiyi sosyal medyadan da ilan etti.

Pelinay İgit ise oyuncu Ozan Dolunay ile aşk yaşamıştı.