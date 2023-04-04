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Dorukhan Toköz suskunluğunu bozdu. Sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle sahalardan uzun bir süre uzak kalan Dorukhan Toköz, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:28
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Dorukhan'dan sakatlık açıklaması

Dorukhan Toköz suskunluğunu bozdu. Sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
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Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı.

Başarılı oyuncu, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu , çalışmalarına doktoru ve fizyoterapist eşliğinde İstanbul'da devam ettiğini ifade etti.

En kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyleyen Dorukhan, "Takıma önümüzdeki sezon öncesi hazırlık kampında katılmam planlandı. Takımımın yanında olmak için gerektiğinden fazla çaba sarf edip bu sezon da en azından süre almak için tüm olanakları zorluyorum" dedi.

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