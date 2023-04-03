Trabzonsporlu Dorukhan'ın sevgilisi ile videosu sosyal medyaya düştü. Taraftarlar 'Derhal gönderin' diye isyan etti

Editör: Fatma Demirkaya

Geçen hafta ilk kez YouTuber sevgilisi Pelinay İgit ile bir restorda görüntülenen Dorukhan bu kez sosyal medyaya düşen bir vidosuyla gündem oldu.

İgit'in YouTube kanalında sevgilisi Dorukhan'la yayınladığı video Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.

Toköz'ün sevgilisini öptüğü ve kucağına aldığı anları yayınlayan İgit'in kanalı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

7 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan için Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan kampanya başlattı.

Videoyu gören bordo-mavili taraftarlar adeta çılgına dönerken, "Bakasetas'ı satacağınıza Dorukhan'ı gönderin" yorumları yaptılar.

NE OLMUŞTU?

Dorukhan, Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'la Trabzonspor'un oynadığı maçta çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Yeniden bir türlü sahalara dönemeyen ve 7 aydır sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz geçen hafta ilk kez soyal medya fenomeni sevgilisi ile görüntülenmişti.

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