Dostluk maçı 27-0 bitti

Editör: Fatma Demirkaya
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Alman devi Bayern Münih, FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda tam 18 gol atan Bavyera temsilcisi karşılaşmadan 27-0 galip ayrıldı.
13 FUTBOLCU GOL ATTI
Bayern Münih’in gollerini Mathys Tel (5), Jamal Musiala (5) Marcel Sabitzer (4), Serge Snarby (3), Alphonso Davies, Konrad Lamier, Noussair Mazraoui, Dayot Upemacano, Leroy Sane, Raphael Guerreiro, Ryan Gravenberch, Kingsley Coman ve Sadio Mane kaydetti.
GELENEK BOZULMADI
Bayern Münih 2018 yılında FC Rottach-Egern ile karşılaştığı maçta 20-2, 2019’da ise 23-0'lık sonuçlarla sahadan galip ayrılmıştı.