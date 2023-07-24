Döverek bayılttığı kadını kaçıran saldırgan tutuklandı. İstanbul’un göbeğinde dehşet saçmıştı

İstanbul’da bir kadını döverek bayıltan ve kaçırmaya çalışan saldırgan tutuklandı. Tutuklanan Şehmuz Dağ’ın 11 farklı suç kaydı çıktı.

Döverek bayılttığı kadını kaçıran saldırgan tutuklandı. İstanbul’un göbeğinde dehşet saçmıştı

İstanbul Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyenleri de tehdit ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Şeyhmus Dağ isimli erkek tutuklandı.

Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Dağ’ın Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen Dağ, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Dağ, hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösterenleri tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği Şeyhmus Dağ'ı gözaltına almıştı.

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