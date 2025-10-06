Döviz kurlarında son durum: Gözler küresel belirsizlikte! (6 Ekim 2025)

Dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yaparak 41,6900 seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 41,6890'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyrini sürdürerek 41,6900 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda diğer majör para birimlerinde ise avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 48,8630, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 56,0980 seviyesinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ise dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE KAPANMA KRİZİ VE FED BEKLENTİLERİ

ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla ilgili endişelere rağmen, ülkedeki iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyalleri, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin "güvercin" (faiz indirimine yakın) beklentileri güçlendiriyor. Varlık fiyatları, Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması ve ülkede hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeleri takiben karışık bir seyir izliyor.

Hükümetin kapanması nedeniyle geçen hafta Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), hem haftalık işsizlik maaşı başvurusu hem de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerini açıklayamadı. Analistler, ABD'de özel sektör tarafından açıklanan istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerini desteklediğini ancak enflasyon verisinin de gelmemesi durumunda bankanın yol haritasına ilişkin belirsizliklerin artabileceğini söyledi.

SİYASİ ÇIKMAZ DERİNLEŞİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, kapanmanın ekonomik sonuçlarının her geçen gün arttığını vurguladı. Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu, hükümetin kapanmasını sona erdirebilecek geçici bütçe tasarıları, Senato'da yeterli oyu alamadı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

