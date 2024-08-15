Dövizle satış yapan tesise baskın

Türkiye’de ekonomik krizin hızla büyümesi, fırsatçılara yeni kapılar açtı. “Bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa hepsi kat be kat oldu. Krizi fırsat bilenler vatandaşı dolandırmak için türlü türlü oyunlar denedi.

Oyunların şimdi ki durağı ise Antalya’da bir dinlenme tesisinde yaşandı. Bu dinlenme tesisinde satışı yapılan ürünlerin bazılarının fiyatı yazmazken fiyatların yazılı olduğu ürünler ise döviz ile satılıyor.

Türkiye sınırları içerinde yer alan bu işletmenin döviz ile satış yapması tepkilere neden olurken, bakanlık tarafından bu işletmeye para cezası uygulandı.

Daha fazla kar edebilmek için ürünlere fiyat yazmayıp, yazılı olan ürünlere de dolar satışı eklenmesi de vatana bir ihanet. Hem vatana ve vatandaşa zarar.

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarına takılan bu işletmeye milyonlarca dolar para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine ilişkin çalışmalar yapıldığını bildirdi. Çalışmalar sonucunda; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise euro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi aktardı.

Yapılan açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.