İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı

Bakanlık, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edilmesiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine, bu tür işlemleri gerçekleştiren firmalara kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyardı.

Bakanlık, özellikle ürünlerin fiyat geçerlilik süresi ve stok sınırı hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle tüketicileri yanılttığı tespit edilen firmalara karşı idari yaptırımlar uygulanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, e-ticaretin kullanımının artmasıyla birlikte bu tür şikayetlerin arttığına dikkat çekti.

SATIŞTAN KALDIRILMASI GEREKİYOR

Güllü, e-ticaret firmalarının satışa sundukları ürünlerde stok bilgisi vermemesinin tüketicileri mağdur ettiğini belirterek, firmaların, stokta olmayan ürünleri satışa sunmamaları gerektiğini ve eğer stokta bir ürün kalmamışsa, sistemin otomatik olarak bu ürünü satıştan kaldırması gerektiğine dair uyardı.

Güllü, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu'na şikayette bulunabileceklerini ve ödemeleri geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini hatırlattı. Yapılan bu uyarılar, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi ve e-ticaret ortamında daha adil bir ticaretin sağlanmasını amaçlıyor.