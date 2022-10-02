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'Doya Doya Moda' yarışmacısı canlı yayında diskalifiye edildi

Doya Doya Moda'nın dün yayınlanan bölümünde Gülşah Saraçoğlu ile tartışan yarışmacı Gamze Taşkın jüri üyelerinin ve program yöneticilerinin kararı ile canlı yayında diskalifiye edildi

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 09:30
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Doya Doya Moda programına katılan yarışmacı saygısız davranışları yüzünden canlı yayında diskalifiye edildi

'Doya Doya Moda' yarışmacısı canlı yayında diskalifiye edildi
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ile Yasemin Yılmaz'ın üstlendiği Doya Doya Moda programının dün yayınlanan yeni bölümünde tansiyon bir anda yükseldi ve  daha önce rakipleriyle sık sık tartışan Gamze Taşkın, sinirlerine hakim olamayınca Gülşah Saraçoğlu ile birbirine girdi.

Rakiplerinden Esra ile tartışan Gamze, kendisine bir şeyler söylemeye çalışan Saraçoğlu'nun peş peşe sözlerini kesince ortam bir anda gerildi. "Bu kız kesinlikle laf anlamıyor. Hayırdır ya. Sana bir şey söylemeye çalışıyorum ve susturmaya çalışıyorsun" diyen Saraçoğlu'na karşılık veren Gamze, "Ben saygısızlık yapmadan sizi dinliyorum. Burada olduğumuz için bu tavırları yiyip yutuyorum. Normalde ben bu tavırları yiyip yutmam" dedi. Sinirlerine hakim olamayan Gamze, isim kartını Saraçoğlu'nun masasına bırakarak yarışmayı terk etti.

"Utanmadan gelip kartını masama atıyor" diyerek iyice gerilen Saraçoğlu ise yapım ekibiyle toplantı yapmak istedi. Yarışmacının tavırlarını hiçbir şekilde kabul etmediğini söyleyen Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arkadaşın bazı davranışlarını tolere ettik. Genç bir hanım olduğu için rencide olmaması için bazı görüntüleri keserek yayınladık. Yayın akışı devam ettiği kesemediğimiz anlar oldu. Hiçbir şey bilmiyorsanız haddinizi bilin. Burada herkesin büyüğü olarak Uğurkan Erez var ve ona saygı duyulması lazım. Bu kadar tatsız bir olayı ilk defa yaşadık. Kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Burası bir televizyon programı olmasaydı benim önüme yaka kartını başka bir durumda atsaydı bu konu tatsız bir yere giderdi. Sinirlerime hakim olmak zorundaydım. Ekranda kötü gözüktüysem de özür dilerim."

PAYLAŞIM YAPTI

Diskalifiye edildikten sonra 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gamze Taşkın, "Doya doya moda ya veda etmiş bulunmaktayım. Şuan eve geçiyorum bavulumu hazırlayıp yurt dışı seyahatine çıkacağım. Hem iş hem de tatil amaçlı bir seyahat olacak. Programla ilgili söylemek istediklerim var elbette. Uçaktan inip müsait olduğumda sizlerle mini bir sohbet edeceğiz" dedi.

Gamze Taşkın daha öncede 'Kısmetse olur' yarışmasına katılmıştı

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