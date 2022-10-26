Ünlü modacıya hacker şoku! Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram'da adını görenler gözlerine inanamadı

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında dikkat çekiyor.

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modacının kullanıcı adının "metres_gulsah" olarak değiştirildi.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Anlam verilemeyen bu durumu bazı kullanıcılar, Saraçoğlu'nun hesabının ele geçirildiği şeklinde yorumlamıştı. Nitekim doğru da çıktı.

Saraçoğlu, gecenin bir yarısı Instagram hesabının hacklendiğini açıkladı. Bu işin arkasındaysa sadece bir kişi olduğunu belirtti. Şimdi bu ismin kim olduğu merak konusu.



