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  • Ünlü modacıya hacker şoku! Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram'da adını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü modacıya hacker şoku! Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram'da adını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabı hack'lendi ve kullanıcı adı değiştirildi. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili Saraçoğlu, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:59
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Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adını görenler inanamadı! Ünlü modacıya büyük şok

Ünlü modacıya hacker şoku! Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram'da adını görenler gözlerine inanamadı
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TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında dikkat çekiyor. 

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modacının kullanıcı adının "metres_gulsah" olarak değiştirildi.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Anlam verilemeyen bu durumu bazı kullanıcılar, Saraçoğlu'nun hesabının ele geçirildiği şeklinde yorumlamıştı. Nitekim doğru da çıktı.

Saraçoğlu, gecenin bir yarısı Instagram hesabının hacklendiğini açıkladı. Bu işin arkasındaysa sadece bir kişi olduğunu belirtti. Şimdi bu ismin kim olduğu merak konusu.


 

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