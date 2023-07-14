DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası

Odatv’den Zeynep Çakır’ın haberine göre DP Kadın Kolları Eski Genel Başkan Yardımcısı Amine İlknur Tombul, CHP listesinden aday gösterilen DP'li isimleri, Mehmet Ağar'ın belirlediğini öne sürdü. Uysal'ın katıldığı altılı masadaki konuşmalardan haberdar olan Ağar'ın, bunları AKP'li isimlere ilettiğini iddia eden Tombul, Cemal Enginyurt'un Ağar tarafından veto edildiğini de belirtti.

"İKİ MİLLETVEKİLİNİN İSMİNİ MEHMET AĞAR VERDİ"

Tombul, altılı masada, İYİ Parti haricindeki dört partiye eşit milletvekili hakkı tanındığını ve 15 isim verilmesinin istendiğini, ancak Demokrat Parti'nin yalnızca 2 aday önerdiğini belirtti. "İki kişinin arasında Cemal Enginyurt dahi yoktu. Zaten hiç kadın vekil çıkarılmadı aralarından. Çıkan isimlerin arasında Haydar Altunbaş ve Salih Uzun vardı. Bunlar Mehmet Ağar’ın isim verdiği kişiler." ifadelerini kullanan Tombul, bu iki ismi Mehmet Ağar'ın belirlediğini iddia etti.

"CEMAL ENGİNYURT'U MEHMET AĞAR İSTEMİYORDU"

Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'den aday gösterilmemesinde de Ağar'ın belirleyici olduğunu öne süren Tombul, kendi adının listede olmadığını öğrenen Enginyurt'un, Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir görüşme sonrasında, CHP listelerinden İstanbul milletvekili olarak listeye alındığını ifade etti. Enginyurt'un neden aday gösterilmediğine dair Tombul, "Mehmet Ağar istemiyordu Cemal Enginyurt’u. Çünkü Enginyurt, Sedat Peker’i savunan tweetler atmıştı. Sedat Peker açıklamalarında birçok insana dokundu. Bunların arasında Mehmet Ağar da vardı ilk videolarında. Enginyurt’un Peker ile görüşme girişimleri, Abu Dabi’ye gitmek isteyip güvenlik nedeniyle gidememesi… Bunlar Mehmet Ağar’ı irite eden durumlar." iddiasında bulundu.

"AĞAR'IN BİLDİĞİNİ AKP YÖNETİCİSİNİN BİLMEME LÜKSÜ YOK"

İstifa etme sürecinde bu süreçlerin etkili olduğunu söyleyen Tombul, AKP'li isimlerin muhalefet hakkında Mehmet Ağar üzerinden bilgi aldığını öne sürdü. "Zaten gizliden gizliye AKP’ye çalıştıkları için, biz bu oluşumları seçimin öncesinde öğrenip rahatsız olmaya başladığımız için, bizi ekarte etmeye çalıştılar o süreçte. Bunu çoğu AKP’li iyi bilir. Altılı masa toplantısında konuşulan her şeyin anında nasıl AKP genel merkezine aktarıldığı gibi hususlar var... Mehmet Ağar’ın bildiği şeyi herhangi bir AKP yöneticisinin bilmeme lüksü yoktur. Çok samimiler zaten." iddiasında bulunan Tombul, parti içinden isimlerin Sedat Peker ile ilgili attığı tweetlerin de silinmesinin istendiğini öne sürerek "Tweetlerimizde Peker’i destekleyen değil, 'Açıklamasını bekliyoruz’ minvalinde yazılar yazılmış." ifadelerini kullandı. Kendisinin de bazı tweetleri sildiğini söyleyen Tombul, "İmam Hatip’lerin artması ve kalifiyesiz liselerin çoğalması ya da cemaatle ilgili tweet attığımda sürekli sildiriyorlardı zaten." diye konuştu.

"KEMAL BEY'E İLETİLMESİNİ SAĞLADIM"

Gültekin Uysal ve Mehmet Ağar ile ilgili iddialarını, CHP genel başkan yardımcısı bir isme bildirdiğini söyleyen Tombul, bu bilgilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiğini iddia ederek "Açık açık yazıyorum. Hem yazıyorum hem söylüyorum her görüşmemizde. Sadece şaşkınlıkla dinliyorlar. Birçok vekil geldi... Kemal Bey’e bizzat iletilmesini sağladım. Kemal Bey bir tek ‘Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz istifalarından dolayı’ gibi bir şey söyledi. Kadrolarına girmek için de bir çabam yoktu. Kadın kollarından 40 kişi istifa ediyor toplu şekilde ve üstelik karşıdaki muhattap bunu yalanlamıyor. Dürüst şeffaf kanıtlı şekilde bunları sunduk. Açık açık yüzleşebilirim... Biz CHP’yi savunurken, CHP ekibi bana ‘Bir süre lütfen sessiz kalın, biz sizi kendi ekibimize alacağız’ dediler. İsim vermek istemiyorum ama Kemal Bey’in başdanışmanlarından biriydi" iddiasında bulunarak istifa etmesindeki sürece ve CHP ile görüşmesine vurgu yaptı.