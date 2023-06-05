DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan demografik yapı uyarısı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı İlay Aksoy, Türkiye'nin demografik yapısının hızlı bir şekilde dönüştürüldüğünü ve buna müdahale edilmezse BOP'un gerçekleşeceğini söyledi.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan demografik yapı uyarısı

ANKA'da yer alan habere göre; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı İlay Aksoy, "Çok hızlı bir şekilde demografik yapımız dönüştürülüyor, tam bir mühendislik. Eğer buna müdahale edemezsek BOP gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

Demokrat Partili İlay Aksoy, yaptığı açıklama ile Türkiye ve Suriye'nin doğum yaşı ile doğum oranını karşılaştırdı. Aksoy, Twitter hesabında yaptığı açıklamada; şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir milletin devam edebilmesi için 2.11 doğum oranı gerekli. Bu oranla 25 yıl sadece devamlılık sürdürülüyor, oran düşerse nüfus geriye doğru gider. Türkiye'nin doğum oranı 1.92 ve doğum yapma yaşı 29.1 Türkiye'de bulunan Suriyelilerin doğum oranı ise 5.3 ve doğum yapma yaş ortalaması 15. Çok hızlı bir şekilde demografik yapımız dönüştürülüyor, tam bir mühendislik. Eğer buna müdahale edemezsek BOP gerçekleşecektir.

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