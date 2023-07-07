"Savaş var" denilen Suriye'de devlet halka 7,5 liradan benzin veriyor

Suriye devleti, halkına verdiği kartla ucuza benzin satıyor. Hem de 7,5 liradan. Türkiye'de benzinin fiyatı 26 liranın üzerinde. Orada savaş var 7,5 lira nerede 26 lira nerede...

"Savaş var" denilen Suriye'de devlet halka 7,5 liradan benzin veriyor

Editör/ İsa Karaarslan

Sosyal Politikalar ve Göç uzmanı İlay Aksoy 'Savaş var' denilen Suriye'ye gitti, ülkedeki fiyatları inceledi. Akaryakıt fiyatlarını gören Aksoy kameranın karşısına geçti ve anlatmaya başladı. Çünkü savaş olduğu iddia edilen Suriye'de benzin Türkiye'ye göre sudan ucuzdu. İştek Aksoy'un söyledikleri.

"Benzin fiyatlarını araştırmak için geldik. Burada arkamızda benzin İstasyonu var. Burada aynı şekilde ekmekte yaptıkları gibi devletin verdiği kartla birlikte her 20 günde bir devlet halkına 25 litre ucuzdan benzin satıyor. Şimdi devletin verdiği fiyat halkına litre başına 3 bin Suriye lisarısın 7,5 lira litresi şimdi Türkiye bu benzini 24 liraya, burada savaş ortamında sözde olan Suriye kendi öz kaynaklarına kavuşamazken devlet kendi vatardaşına litresi 7 liradan veriyor."

Aksoy'un sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

"Suriye’de benzin fiyatları Savaşın devam ettiği iddia edilen Suriye devleti, halkına verdiği kartla 20 günde bir ucuza benzin satıyor. Suriye, benzinin litresini halkına 7,5 liradan veriyor. Türkiye’de benzinin litresi 24 lira."

ilay-aksoy-123.jpg

İlgili Haberler
İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi
İlay Aksoy Suriyelilere bedava ilaç için harcanan parayı açıkladı
Demokrat Partili İlay Aksoy Mehmet Şimşek’in yüzleşmesi gereken gerçeği açıkladı
DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan demografik yapı uyarısı
DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan demografik yapı uyarısı
Öne Çıkanlar
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Son Haberler
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu? Keşfet
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Arda Güler İspanya'ya indi Spor
Arda Güler İspanya'ya indi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti Ekonomi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti
Kararan dirseklere doğal çözüm Şifalı Bitkiler
Kararan dirseklere doğal çözüm
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı Sağlık
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı
Bel fıtığının çaresi Sağlık
Bel fıtığının çaresi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar Ekonomi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar