"Savaş var" denilen Suriye'de devlet halka 7,5 liradan benzin veriyor

Editör/ İsa Karaarslan

Sosyal Politikalar ve Göç uzmanı İlay Aksoy 'Savaş var' denilen Suriye'ye gitti, ülkedeki fiyatları inceledi. Akaryakıt fiyatlarını gören Aksoy kameranın karşısına geçti ve anlatmaya başladı. Çünkü savaş olduğu iddia edilen Suriye'de benzin Türkiye'ye göre sudan ucuzdu. İştek Aksoy'un söyledikleri.

"Benzin fiyatlarını araştırmak için geldik. Burada arkamızda benzin İstasyonu var. Burada aynı şekilde ekmekte yaptıkları gibi devletin verdiği kartla birlikte her 20 günde bir devlet halkına 25 litre ucuzdan benzin satıyor. Şimdi devletin verdiği fiyat halkına litre başına 3 bin Suriye lisarısın 7,5 lira litresi şimdi Türkiye bu benzini 24 liraya, burada savaş ortamında sözde olan Suriye kendi öz kaynaklarına kavuşamazken devlet kendi vatardaşına litresi 7 liradan veriyor."

Aksoy'un sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

"Suriye’de benzin fiyatları Savaşın devam ettiği iddia edilen Suriye devleti, halkına verdiği kartla 20 günde bir ucuza benzin satıyor. Suriye, benzinin litresini halkına 7,5 liradan veriyor. Türkiye’de benzinin litresi 24 lira."