DP lideri Gültekin Uysal '28 Mayıs'ta ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız'

Uysal, "Bu tarihi kavşakta vereceğimiz karar, milletlerin ve devletlerin gelecek on yıllarını etkileyecektir. Ya bir dönemi sonlandıracağız ya da yeni bir dönemi başlatacağız. Bu sebeple, vatandaşlarımızın demokrasi bilinciyle, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan sorumlu bireyler olarak hem haklarını hem de görevlerini yerine getireceklerine inanıyoruz" dedi.

Gültekin Uysal'ın Denizli ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Millet İttifakı üyesi parti liderleri ve partililer de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verdiğini ve zamanla bu yetkinin yetersiz kaldığını ifade etti. Uysal, "Anayasa değişikliklerini gerçekleştirme gücü bile verildi. Ancak hala mazeretlere sığınıyorlar. Bir insanın değeri, sahip olduğu imkanlar ve yetenekleriyle ölçülür. Bugün ise 21 yılın sonunda, seçime giderken bir beyanname yayınladılar. Ancak bu beyannamede 21 yıl öncesine dönmeyi, çökerten ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyorlar. İmar aflarını yasaklamayı vaat ediyorlar. Aslında bu seçim beyannameleri, 21 yıllık bir itirafname niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine dikkat çeken Uysal, "Bu tarihi kavşakta vereceğimiz karar milletlerin, devletlerin, kimi dönemlerinde olduğu gibi 10 yıllarını ilgilendirir. Ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız. O açıdan vatandaşlarımız demokrasi şuuruyla, Cumhuriyet bilinciyle, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkan sorumlu bireyler ve vatandaşlar olarak hem haklarını hem ödevlerini yerine getiren bireyler olarak bu şuuru bu seçimde de yansıtacaktır" diye konuştu.



'DÜNÜMÜZÜ ÇALANLARA, YARINLARIMIZI ÇALDIRMAYACAĞIZ'

AK Parti'nin parti olma hüviyetini yitirdiğini ifade eden Uysal, "Kalan süreç içerisinde söyleyecek sözü kalmamış. Türk milletine ne demokraside ne hukukta önüne bir hayal koyamayan, ufuk koyamayan, sadece bir parti olma hüviyetini bile yitirmiş, bir organize şebekeye dönüşmüş, yerelden ve genelden neresinden bakarsanız bakın, tabandan tavana, kamu kaynaklarını yağmalamak üzerine örgütlenmiş bir organize suç şebekesi var. O açıdan önümüzdeki tercih çok basit ve net. Dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı çaldırmayacağız" dedi.





"Önümüzdeki tercih çok net" diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki işte Anadolu'nun, Türkiye'nin en bereketli ovaları buralar. 21 yıldır bilerek ve isteyerek uluslararası alandan aldıkları rolle beraber bir tarafta 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım' diyerek Türkiye'yi Suriye politikası üzerinden ve diğer ülkelerle izlenen politikalar, dış politik tercihler üzerinden adeta depremin merkez üssüne doğru, kaosun merkez üssüne doğru Türkiye'yi de ilerlettiler. Suriyeli sığınmacılardan başlayarak, pek çok 10 yıllar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere kapı araladılar. İki büyük kırılma yaşandı. Türkiye'deki milyonlarca sığınmacının dışında, sıcak denizden inme hayali güden Rusya geldi komşumuz oldu. Onun da ötesinde tercih edilen bu dış politikayla Suriye'de ortaya çıkmış siyasi boşluk netice. ABD gözetiminde bir PKK devletinin kurulmasına Erdoğan vesile oldu. AKP kurmuştur orada bir fiili PKK devletini, bir feodal özerk alanın inşa edilmesini. Bu gerçekleri bilmek zorundayız. Şimdi bu gerçekler ortadayken mevsimlik milliyetçi kesilmiş arkadaşlar. Milliyetçilik mevsimi gelmiş. Birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Ağlar mısınız güler misiniz?"





'DİŞE DİŞ, HAK ETTİKLERİ CEVABI HER MEYDANDA HER SOKAKTA VERECEĞİZ'

Seçim kampanyalarında iftiralara uğradıkları belirten Uysal, "Bütün iftira kampanyalarına rağmen, açık yüreklilikle haykırıyoruz. Bundan sonra bu tür iftiralara, bu tür kampanyalara karşı dişe diş, hak ettikleri cevabı her meydanda her sokakta tüm arkadaşlarımızla beraber vereceğiz. Çünkü artık bu kanımıza dokunan iftiralara tahammül gibi bir hakkımızın olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Uysal, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.