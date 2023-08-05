Dries Mertens Roma'ya önerildi

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in İtalyan devi Roma'ya önerildiği iddia edildi.

Dries Mertens Roma'ya önerildi

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'e attığı şık golle takımın turu geçmesini sağlayan Mertens ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'a göre Dries Mertens, Roma'ya önerildi.

İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği kaydedildi.

Diğer taraftan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre içinde bilgi alacağını kaydetti.

Galatasaray forması altında 35 maç oynayan Mertens, 8 gol atarken 5 asist yaptı.

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