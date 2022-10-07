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Drift şov pahalıya patladı

Tekirdağ'da bir sürücü boş arazide drift atarken çevik kuvvet ekibine yakalandı. Olayda sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:24
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Drift atarken polislere yakalandı, cezası kesildi

Drift şov pahalıya patladı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boş arazide drift atarken çevik kuvvet ekibine yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Zafer Mahallesi Okullar Bölgesi'nde öğrencilerin okul çıkışlarında güvenliğini sağlayan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekibi, çakıllık alanda drift atarken gördüğü bir otomobili durdurdu. Trafik polisi tarafından sürücü A.B.’ye drift atmaktan 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Olayı görüntüleyen gazetecinin “Ehliyetini kaptırdın” demesi üzerine A.B., “Söylenecek bir şey yok, araba altımızdan gitti. Olsun 2 ay sonra arabayı da, ehliyeti de geri alacağız. Bir daha da yapmam” cevabını verdi.

Sürücü A.B.’nin bağlanarak çekiciye yüklenen otomobilini telefon kamerasıyla kayda alması dikkat çekti.


(Kaynak: İHA)

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