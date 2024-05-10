Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı

Kaza, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. 35 SAA 68 plakalı otomobilin rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak halk ekmek büfesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ve büfe çalışanı E.Ç. yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, büfede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.