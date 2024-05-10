Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin halk ekmek büfesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. 35 SAA 68 plakalı otomobilin rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak halk ekmek büfesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ve büfe çalışanı E.Ç. yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, büfede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

aw201495-01.jpg

aw201495-02.jpg

aw201495-03.jpg

aw201495-04.jpg

aw201495-05.jpg

İlgili Haberler
Faciadan dönüldü! Otomobil halk ekmek büfesine daldı
Faciadan dönüldü! Otomobil halk ekmek büfesine daldı
Son Haberler
Hem pazarcılık yapıp hem bebeğine bakan anne duygulandırdı Video
Hem pazarcılık yapıp hem bebeğine bakan anne duygulandırdı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü
Gelin makyajı sonrası tanınmaz hale geldi Video
Gelin makyajı sonrası tanınmaz hale geldi
Sahibinin kimliğinin yarısını yiyen köpeğin şirinlikleri güldürdü Video
Sahibinin kimliğinin yarısını yiyen köpeğin şirinlikleri güldürdü
Saldırgan olmadığını söylediği tilki tarafından saldırıya uğradı Video
Saldırgan olmadığını söylediği tilki tarafından saldırıya uğradı
Çankırı’da gece gündüze döndü Yerel Haberler
Çankırı’da gece gündüze döndü
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı