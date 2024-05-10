Salyangoz yemeği sosyal medyayı ikiye böldü

Kuşadası'nda bir kadının 30 kiloya yakın salyangozu çeşitli soslarla pişirerek yemek yapması, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çeşitli soslarla marine edilmiş salyangozların pişirilme aşaması görüldü. Satıcı kadın, yemeğin hazırlık aşamalarını tek tek gösterdikten sonra tadına da baktı. Bu olay, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi salyangoz yemeği fikrini şaşkınlıkla karşılarken, kimileri ise önyargısız yaklaşmanın önemine vurgu yaparak lezzetli olduğunu iddia etti. Kadının hazırladığı salyangoz yemeği, farklı yorumlar alarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.