Drift yapan sürücü gözaltına alındı. Ehliyetine süresiz el konuldu

Üsküdar Rasathane Caddesi üzerinde bir trafik magandası trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptı. 34 CEM 222 plakalı araç sürücüsü C.Y.D, o anları bir de cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Yapılan paylaşım üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanan sürücü C.Y.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

21 BİN TL CEZA KESİLDİ EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye drift yaptığı için 20 bin 342 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 436 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan 690 lira olmak üzere toplam 21 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce de drift yapmaktan ceza kesilen C.Y.D. adlı sürücünün 5 yıl içinde aynı suçtan iki defa ceza yediği tespit edildi. C.Y.D.'nin sürücü belgesi ömür boyu iptal edildi.