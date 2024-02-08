2.5 milyar liralık vurgun: Yakalanan holding sahibi çift İzmir'e getirildi

İzmir’de, borsa ve kripto para piyasasında çok sayıda kişiyi dolandırma iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalandı.

Çift, gözaltına alınan 2 kişiyle daha birlikte işlemleri için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Operasyonda gözaltı sayısı 27'e yükselirken, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DRON FABRİKASI

Dün, gaklarında şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi olan S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlenmişti.

Holding binası, danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde yapılan aramalarda, holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görülmüştü.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları kripto paralarla kripto piyasalarında para kazandırma ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürülmüştü.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmış, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.